В Ростове-на-Дону задержан предполагаемый организатор взрыва рядом с лицеем

Причиной, по которой мужчина оставил самодельное взрывное устройство на территории учебного заведения, стал бытовой конфликт с пострадавшим.

Сотрудники правоохранительных органов Ростова-на-Дону задержали мужчину, который, по данным следствия, утром 6 апреля организовал взрыв рядом с лицеем № 5.

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), причиной, по которой мужчина оставил самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории учебного заведения, стал бытовой конфликт.

— СВУ было изготовлено мужчиной, хорошо знакомым с жертвой и питавшим к нему личную неприязнь на фоне бытовых конфликтов. Злоумышленник заранее рассчитал, что 47-летний Дмитрий К. будет проходить мимо здания школы в это время, и подложил взрывное устройство на пути его следования, — отметили в НАК.

В ведомстве отметили, что преступление не имеет отношения к террористической деятельности и является общеуголовным.

Напомним, злоумышленник замаскировал СВУ под фонарик, для привлечения дополнительного внимания включив его. На предмет обратил внимание сторож лицея. Мужчина поднял фонарик, и в этот момент прогремел взрыв. Пострадавшему, по данным Лайфа, оторвало руку.