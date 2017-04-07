Twitter судится с администрацией Трампа, затребовавшей данные о его критиках

Американская соцсеть подчёркивает, что раскрытие личной информации противоречит Конституции США и ограничивает право на свободу слова.

Компания "Твиттер" начинает судебную тяжбу с администрацией США по поводу её требований о предоставлении властям данных о владельцах тех учётных записей, где размещена критика президента Дональда Трампа.

We're glad Twitter is pushing back. We'll be going to court to defend this user's right to anonymous speech. https://t.co/tqj5XrNvgn — ACLU National (@ACLU) 6 апреля 2017 г.

Свой иск американская соцсеть подала свой в суд в Сан-Франциско, штат Калифорния. "Твиттер" утверждает, что Таможенно-пограничная служба США потребовала у компании раскрыть данные владельцев определённого аккаунта, на котором периодически публикуются сообщения, идущие вразрез с политикой администрации Трампа.

Bloomberg, в свою очередь, утверждает, что эту страницу в "Твиттере" ведут несколько человек, они представляют иммиграционные службы США.

В своём иске компания "Твиттер" указывает, что требование о раскрытии личных данных противоречит американским законам, и подчёркивает, что право на свободу слова, предоставленное пользователям "Твиттера", согласно первой поправке к Конституции США, включает право распространять анонимные политические заявления.