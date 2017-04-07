В полиции Нью-Йорка остались недовольны признанием Трампа в зацепинге

Признание Дональда Трампа в том, что в детстве он был зацепером и катался в метро, зацепившись за вагон, не нашло признания в руководстве транспортной полиции Нью-Йорка. Глава ведомства призвал жителей мегаполиса не следовать примеру своего президента.
Ранее о своих детских шалостях американский лидер поведал в интервью газете The New York Times. Оговорившись, что это было "славное время", он рассказал, что ездил, зацепившись между вагонами метро.
— Это было очень давно. Я садился в метро на остановке "179-я улица" в районе Джамайка и ехал до района Форрест-Хиллз. Каждый день между вагонами я проезжал по шесть остановок, так продолжалось несколько лет, пока родители не отдали меня в частную школу-интернат при военной академии, — с ностальгией поделился президент.
На материал оперативно среагировал глава транспортного отдела нью-йоркской полиции Джозеф Фокс. Он привёл отрывки из интервью Трампа и попросил горожан не кататься так, как некогда катался глава государства.
Please don't ride between the subway cars. https://t.co/AVC4V1Nq2e— Chief Joseph Fox (@NYPDTransit) 6 апреля 2017 г.
— Пожалуйста, не катайтесь между вагонами подземки, — написал полицейский в своём "твиттере".
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