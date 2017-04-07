Норвегия планирует построить первый в мире тоннель для кораблей

Проект оценивается примерно в 2,7 миллиарда норвежских крон, а строительство продлится около четырёх лет.

Власти Норвегии намерены к 2023 году построить первый в мире тоннель для кораблей, который сделает более безопасным для судов движение по очень сложному маршруту в западной части страны.

Как сообщила на своём сайте Норвежская береговая администрация, тоннель длиной около 1700 метров соединит между собой два фьорда — Молде и Кьёдеполлен. Из-за особых природных условий в этом районе нередко образуются гигантские волны, что создаёт опасность для судов и членов экипажа — за последние сто лет здесь погибло около ста человек.

Отмечается, что проект обойдётся примерно в 2,7 миллиарда норвежских крон ($314,4 млн). По тоннелю смогут проплывать суда водоизмещением 20 тысяч тонн, причём движение по нему будет бесплатным.