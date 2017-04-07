МИД РФ: Российские ВКС уничтожили в Сирии 35 тысяч террористов

В общей сложности по инфраструктуре боевиков было нанесено 17 тысяч ударов, и одним из достижений кампании, в частности, стало существенное снижение финансовых возможностей группировки.

С момента начала антитеррористической операции в Сирии в сентябре 2015 года российские ВКС нанесли по инфраструктуре ИГИЛ* 17 тысяч воздушных ударов, сообщил замдиректора Департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов. По его словам, результатом стала ликвидация 35 тысяч террористов, включая 204 полевых командиров.

В ходе своего выступления в Организации американских государств (ОАГ) российский дипломат отметил, что в ходе авиаударов также уничтожены 725 тренировочных лагерей боевиков, 405 заводов по производству оружия, 1,5 тысячи единиц оборудования.

Вместе с тем, по приведённым Феоктистовым данным, в результате действий ВКС России выручка террористической группировки ИГИЛ от торговли углеводородами сократилась наполовину в 2016 году.

— Уничтожение инфраструктуры ИГ, в том числе 200 нефтеперерабатывающих заводов и трёх тысяч цистерн, позволило существенно снизить финансовые возможности группировки, — подчеркнул замдиректора департамента.

Вследствие этих атак террористам приходится искать новые источники доходов, и это означает, что мировое сообщество "должно прикладывать больше усилий по пресечению финансирования террористов", указал Феоктистов.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.