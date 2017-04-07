За десять недель правления Трамп потратил столько же, сколько Обама за два года

Американские СМИ подсчитали, какое количество времени нынешний президент США проводит в своих особняках и что ему за это приходится отдавать.

Президент США Дональд Трамп за десять недель своего правления израсходовал в поездках по стране столько же денег, сколько его предшественник Барак Обама оставил в двухлетний период, пишет Live Leak.

Журналисты указывают, что во владении главы Соединённых Штатов имеется Международный гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды. За два с половиной месяца Трамп побывал там десять раз, ещё пять — на других своих полях. По подсчётам портала, на дорогу до клубов и обратно, а также на проживание в них у президента ушло порядка $10 млн. Эта цифра соизмерима, например, с тратами Обамы за один год — $12,1 млн.

The White House said Trump went to his golf club for meetings. He was photographed wearing... https://t.co/qFRWggteqP by #thinkprogress pic.twitter.com/B0Tt4K8cPB — LiberalsUnited (@RockerThompson) 26 марта 2017 г.

Каждая поездка в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде Трампу обходится примерно в $3 млн. Там американский президент плавает в бассейне, загорает под пальмами и принимает высокопоставленных гостей. Сегодня, например, в особняке главы США расположилась делегация председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее Мар-а-Лаго посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Having a great time hosting Prime Minister Shinzo Abe in the United States! https://t.co/Fvjsac89qS https://t.co/OupKmRRuTI pic.twitter.com/smGrnWakWQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 февраля 2017 г.

Всего, по подсчётам СМИ, в путешествиях по стране с 23 января Дональд Трамп израсходовал $24 млн. При этом траты предыдущего президента Соединённых Штатов Барака Обамы на подобные цели составили порядка $97 млн за восемь лет.