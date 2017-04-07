Учёные NASA связали появление атмосферы на Церере с солнечной активностью

Солнечный ветер "выбивает" молекулы воды из ледяного панциря карликовой планеты, и те, поднимаясь, создают временную атмосферу.

Исследователи из американского аэрокосмического агентства (NASA) установили, что атмосфера на карликовой планете Церера появляется и исчезает в зависимости от солнечной активности, а не из-за близости самой планеты к Солнцу, как считалось ранее. Результаты научной работы опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters, а выдержки из него — на сайте NASA.

— Мы считаем, что появление временной атмосферы Цереры является продуктом солнечной активности, — прокомментировала ведущий автор нового исследования и сотрудница Университета Калифорнии Микаэла Вильярреаль.

По мнению учёных, летящий от Солнца поток частиц ударяет по льду, лежащему на поверхности Цереры, высвобождая молекулы воды. Те, поднимаясь, образуют разреженную атмосферу, которая может держаться в течение недели, а после исчезает.

— Результаты нашего исследования могут быть актуальны и для других безвоздушных, но богатых водой космических тел в Солнечной системе, в том числе для полярных областей Луны и некоторых астероидов. Можно ожидать, что в моменты солнечной активности аналогичные процессы происходят и на них, — отметил главный исследователь миссии Dawn* Крис Рассел.

* Название Dawn (с английского — "заря) носит автоматическая межпланетная станция, запущенная NASA для изучения астероида Веста и карликовой планеты Церера.