С июля аптеки Уругвая начнут торговать марихуаной

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С июля аптеки Уругвая начнут торговать марихуаной

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Фото: © REUTERS/Marcos Brindicci

После легализации этого наркотика у граждан страны есть три варианта получить к нему доступ, и приобретение в аптеке — один из них.

В июле этого года в аптеках Уругвая начнётся продажа марихуаны. Закон о легализации этого наркотика был принят в стране в 2013 году, доступ к марихуане будет только у граждан или резидентов Уругвая.

Как заявил глава Нацсовета по контролю за наркотиками республики Хуан Андрес Робальо, 2 мая будет создан регистр граждан, употребляющих марихуану. В этот же день начнётся кампания по информированию населения о рисках, связанных с употреблением.

Контракт с государством на продажу марихуаны уже заключили 16 аптек и одна сеть. Ещё 15 находятся в стадии оформления. Каждый уругваец, зарегистрировавшийся в системе по учету потребителей, сможет купить до 40 грамм наркотика в месяц и не более 5–10 грамм за раз. В правительстве считают, что введённые ограничения не позволят марихуане попасть на чёрный рынок.

Помимо приобретения в аптеке зарегистрированным потребителям марихуаны предлагается ещё два способа её получения: выращивать самостоятельно в количестве не более шести растений на человека или записаться в клуб, где конопля выращивается только для своих членов.

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