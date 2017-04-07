Установлена личность задержанного за взрыв у школы в Ростове-на-Дону

Источник в правоохранительных службах региона сообщил, что подрывником, оставившим заминированный фонарик, оказался ранее не судимый 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Ш.

По уточнённой информации, мужчину, организовавшего взрыв у ростовского лицея, задержали сегодня в 00:30 по месту жительства на улице Калинина.

Мужчину задержали дома в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий ФСБ и МВД.

Напомним, злоумышленник замаскировал СВУ под фонарик, для привлечения дополнительного внимания включив его. На предмет обратил внимание сторож лицея. Мужчина поднял фонарик, и в этот момент прогремел взрыв. Пострадавшему, по данным Лайфа, оторвало руку.