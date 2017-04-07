МВД обнаружило подземную лабораторию по производству "Беломора" в Москве

Оперативники изъяли более 4800 коробок готовой продукции, свыше десяти тонн табачного сырья и табачных материалов

Крупный подпольный цех по производству поддельных папирос "Беломор" обнаружили сотрудники Главного управления на транспорте МВД России (ГУТ МВД). Табачные изделия, произведённые в нём, продавались более чем в 40 регионах страны.

На крупную партию папирос с признаками подделки обратили внимание оперативники транспортного главка МВД России — злоумышленники перевозили их железнодорожным транспортом.

— Было возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок". В ходе расследования удалось установить места производства и хранения в Москве и Московской области контрафактной табачной продукции, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

4 апреля сотрудники ГУТ МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии сумели пресечь деятельность подпольного производства.

— Были обнаружены два цеха со станками для изготовления папирос и сигарет. При этом маркировка готовой продукции поддельными акцизными марками осуществлялась в подпольном цеху, расположенном в Москве. Он был хорошо замаскирован, поскольку находился в подземном помещении. Автомобили для погрузки и выгрузки продукции опускались в него на специальном подъёмнике, — добавила Ирина Волк.

Транспортные полицейские изъяли более 4800 коробок готовой продукции, свыше десяти тонн табачного сырья и табачных материалов. Кроме того, удалось изъять 500 тысяч поддельных акцизных марок, что защитило бюджет России от ущерба на сумму свыше 100 млн рублей.