В МГБ самопровозглашённой Донецкой народной республики заявляют, что им является высокопоставленный специалист СБУ.

В МГБ самопровозглашённой ДНР заявили, что за убийствами Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви) стоял высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины.

Командир батальона ДНР "Спарта" Арсен Павлов погиб в октябре 2016 года — в лифте его дома сработало взрывное устройство. Командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых убит в результате взрыва 8 февраля 2017 года.

Пресс-секретарь МГБ Донецкой народной республики Мария Петрова заявила телеканалу "Россия 24", что преступления против лидеров ополчения организовал представитель СБУ Алексей Петров. Сразу после убийства Михаила Толстых он получил пост главы департамента контрразведки.

Пресс-секретарь МГБ уточнила, что новая должность позволяет Петрову в его террористической деятельности выстраивать отчётливые коммуникации с председателем СБУ Василием Грицаком и представителями США.

В структуре департамента контрразведки СБУ созданы диверсионные группы, задачей которых является ведение "террористической войны" против Донбасса. Как отметила Петрова, создание этих отрядов тоже проходило при финансовой поддержке Соединённых Штатов.