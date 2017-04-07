Мужчина устроил взрыв в Ростове из-за ревности

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Мужчина устроил взрыв в Ростове из-за ревности

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Фото: соцсети

Задержанный Эдуард Ш., организовавший взрыв рядом с лицеем №5 в Ростове-на-Дону, рассказал оперативникам, что пошёл на такое преступление из-за ревности к сожительнице.

Как пояснил оперативникам задержанный, на преступление его подтолкнула ревность: пострадавший 47-летний Дмитрий К. проявлял неоднозначные знаки внимания к сожительнице подрывника, что подтолкнуло мужчину обезвредить соперника с помощью взрывчатки.

Напомним, сегодня утром рядом со зданием школы №5 в Ростове-на-Дону прогремел взрыв СВУ, в результате которого 47-летний сторож Дмитрий К. потерял руку.

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