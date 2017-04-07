Хиллари Клинтон призвала уничтожить аэродромы в Сирии

По мнению американского политика, только так можно помешать Башару Асаду уничтожать мирное население страны.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон отреагировала на гибель более 80 мирных жителей в сирийской провинции Идлиб от отравляющего газа. Она заявила о том, что необходимо уничтожить аэродромы, с которых взлетают самолёты ВВС Сирии, чтобы прекратить уничтожение мирного населения.

— Военно-воздушные силы Асада на протяжении многих лет становились причиной гибели гражданского населения. Это же мы увидели в последние дни. Я уверена, что нам следует вывести из строя сирийские аэродромы и таким образом помешать Асаду снова бомбить невинных людей и распылять на них с воздуха газ зарин, — приводит слова Клинтон телеканал CNN.

Кроме того, она ещё раз заявила о необходимости создания в Сирии зон, где будут запрещены полёты боевой авиации.