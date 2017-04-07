СМИ: Россию перестал интересовать клуб G8

"Большая восьмёрка" утеряла актуальность в плане решения серьёзных мировых проблем, и теперь их лучше решать в формате G20.

Наиболее программное обсуждение всех мировых проблем на сегодняшний день происходит в формате G20. Таким образом, в прежний клуб стран G8, объединяющий США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Италию и Японию, Россия уже не вернётся. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишут "Известия".

Информацию о потере интереса России к участию в "большой восьмёрке" подтвердил изданию председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Всё решается на саммите G20. На данный момент "большая семёрка" — это клуб богатых людей", — высказал мнение сенатор.

Как считают эксперты газеты, весь спектр вопросов, стоящий перед развитыми странами, решать без участия российской стороны G7 не сможет. В частности, без Москвы становится невозможной полноценная борьба с терроризмом.

Если дипломаты и допускают возврат к формату "большой восьмёрки", то рассматривают его при условии снятия с России санкций, а также введением нового характера отношений с Западом.