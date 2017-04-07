Террорист ИГИЛ попал в клип британского рэпера

Боевика террористической группировки ИГИЛ* Джунаида Хассейна, убитого военными силами США в 2015 году в Сирии, заметили в клипе британского рэп-исполнителя Tabanacle.

Музыкальный клип посвящён лживости и несправедливости правительства и снят на фоне собора Святого Павла. На несколько секунд в кадре появляется Джунаид Хассейн. Позже он станет одним из самых важных членов ИГИЛ.

Сам Tabanacle, пригласивший Хассейна, назвал боевика "идиотом" и заявил, что не может смириться с убийством и терроризмом, пишет Daily Star.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.