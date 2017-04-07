США нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому в Сирии

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США нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому в Сирии

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Фото: © Reuters

По меньшей мере 50 ракет "Томагавк" были направлены в сторону аэродрома "Аш-Шайрат" в провинции Хомс.

Соединённые Штаты нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому в Сирии, с которого, как считает Запад, взлетели самолёты с химическим оружием. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что по меньшей мере 50 ракет "Томагавк" были выпущены с находящихся в Средиземном море кораблей ВМС США в сторону аэродрома "Аш-Шайрат" в провинции Хомс на западе Сирии.

О возможности применения оружия против правительственных войск Сирии ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Решение провести военную операцию он объяснил тем, что режим Асада в очередной раз использовал химическое оружие против мирного населения провинции Идлиб.

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