США нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому в Сирии

По меньшей мере 50 ракет "Томагавк" были направлены в сторону аэродрома "Аш-Шайрат" в провинции Хомс.

Соединённые Штаты нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому в Сирии, с которого, как считает Запад, взлетели самолёты с химическим оружием. Об этом сообщает телеканал NBC News.

BREAKING: The U.S. has launched a missile strike on a Syrian military airfield where the gas attack is believed to have originated — NBC News (@NBCNews) 7 апреля 2017 г.

Отмечается, что по меньшей мере 50 ракет "Томагавк" были выпущены с находящихся в Средиземном море кораблей ВМС США в сторону аэродрома "Аш-Шайрат" в провинции Хомс на западе Сирии.

О возможности применения оружия против правительственных войск Сирии ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Решение провести военную операцию он объяснил тем, что режим Асада в очередной раз использовал химическое оружие против мирного населения провинции Идлиб.