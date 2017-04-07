Сафронков: Последствия операции в Сирии будут на совести её авторов

Тем, кто задумал военную операцию в Сирии, следует задуматься, какие последствия оказались у подобных акций в Ираке и Ливии. Об этом по итогам закрытой встречи Совета Безопасности заявил зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков.

Как сообщило агентство Reuters, по военному аэродрому в Сирии, с которого, как считает Запад, взлетели самолёты с химическим оружием, США нанесли удар крылатыми ракетами. В общей сложности по цели было выпущено порядка 70 ракет "Томагавк".

За полчаса до этой атаки, комментируя ход работы над проектом резолюции в сирийском Идлибе, где было применено химическое оружие, Сафронков отметил, что обсуждение протекает на фоне "настоящей информационной шумихи по подготовке военной операции".

— Мы получаем на эту тему и прямые сигналы о том, что такая военная операция готовится. Более того, удивляет больше всего, что никто не задаётся вопросом о возможных последствиях, — отметил российский дипломат.

Авторам подобного рода планов нужно основательно задуматься, к чему привели военные акции в Ираке, в Ливии, в других странах зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков