Трамп объяснил авиаудар по аэродрому в Сирии защитой национальной безопасности

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Трамп объяснил авиаудар по аэродрому в Сирии защитой национальной безопасности

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Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Ракетный удар, который Соединённые Штаты нанесли по правительственному аэродрому "Аш-Шайрат" в сирийской провинции Хомс, глава Белого дома Дональд Трамп объяснил защитой национальной безопасности США.

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