Трамп объяснил авиаудар по аэродрому в Сирии защитой национальной безопасности

Ракетный удар, который Соединённые Штаты нанесли по правительственному аэродрому "Аш-Шайрат" в сирийской провинции Хомс, глава Белого дома Дональд Трамп объяснил защитой национальной безопасности США.
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Ракетный удар, который Соединённые Штаты нанесли по правительственному аэродрому "Аш-Шайрат" в сирийской провинции Хомс, глава Белого дома Дональд Трамп объяснил защитой национальной безопасности США.
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