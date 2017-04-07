Клинтон не будет баллотироваться на пост президента США

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телеканала CNN заявила, что, скорее всего, не будет больше баллотироваться на должность президента.

— Я ищу себе интересное занятие. Не думаю, что это может включать выборную должность. У меня нет планов. У меня их нет вообще, помимо того чтобы найти себе интересное занятие, — сказала Клинтон.

Кроме того, экс-кандидат в президенты США обвинила Россию во вмешательстве в американскую предвыборную кампанию. По её словам, это будет повторяться, если демократы "не предпримут совместные действия, чтобы призвать к ответу виновных, кем бы они ни являлись".