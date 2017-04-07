Сирийские власти назвали ракетный удар по аэродрому в Хомсе актом агрессии

Сирийские власти отреагировали на ракетный удар, который американские ВМС нанесли по аэродрому "Аш-Шайрат" в провинции Хомс, назвав его "актом агрессии". Об этом говорится в заявлении, распространённом сирийским государственным телевидением.

BREAKING: Syrian state TV reports US missile attack on number of military targets, calls the attack an "aggression." — The Associated Press (@AP) 7 апреля 2017 г.

Напомним, около 50 ракет "Томагавк" было выпущено с кораблей США, находящихся в Средиземном море, в сторону аэродрома, с которого, как полагают американские власти, взлетали самолёты с химическим оружием. Приказ на осуществление удара по "Аш-Шаура военной операции отдал глава Белого дома Дональд Трамп.