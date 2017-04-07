Сирийские власти назвали ракетный удар по аэродрому в Хомсе актом агрессии

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Сирийские власти назвали ракетный удар по аэродрому в Хомсе актом агрессии

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Фото: © REUTERS/Majed Jaber

Сирийские власти отреагировали на ракетный удар, который американские ВМС нанесли по аэродрому "Аш-Шайрат" в провинции Хомс, назвав его "актом агрессии". Об этом говорится в заявлении, распространённом сирийским государственным телевидением.

Напомним, около 50 ракет "Томагавк" было выпущено с кораблей США, находящихся в Средиземном море, в сторону аэродрома, с которого, как полагают американские власти, взлетали самолёты с химическим оружием. Приказ на осуществление удара по "Аш-Шаура военной операции отдал глава Белого дома Дональд Трамп.

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