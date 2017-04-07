Сирийские военные заявили о потерях после ракетного удара США по аэродрому

Сирийские военные заявили о том, что ракетный удар, нанесённый США по аэродрому в Хомсе, привёл к гибели людей. Об этом сообщило агентство Reuters.

UPDATE: Syrian military source says U.S. missile strike on Syrian air base 'led to losses': state TV https://t.co/VuZsQCDuqV — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 7 апреля 2017 г.

Напомним, сегодня рано утром с находящихся в Средиземном море кораблей ВМС США было выпущено более полусотни ракет "Томагавк" в направлении сирийского аэродрома "Аш-Шайрат". Как объяснил глава Белого дома Дональд Трамп, эти действия стали ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибло более 80 мирных жителей. Ответственность за трагедию Запад возложил на власти Сирии и лично на президента САР Башара Асада.