Тиллерсон назвал ракетный удар по сирийскому аэродрому соразмерным ответом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что ракетный удар, нанесённый ВМС США по аэродрому "Аш-Шайрат", стал соразмерным ответом на действия сирийских властей, применивших химическое оружие против мирного населения. Об этом сообщает агентство Reuters.

JUST IN: 'We feel the strike itself was proportionate' - U.S. Secretary of State Tillerson https://t.co/mnunHqib9l — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 7 апреля 2017 г.

Напомним, сегодня рано утром более полусотни ракет было выпущено с находящихся в Средиземном море американских военных кораблей в направлении аэродрома в сирийской провинции Хомс. Военные САР уже заявили о том, что в результате удара погибли люди.