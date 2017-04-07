Тиллерсон назвал ракетный удар по сирийскому аэродрому соразмерным ответом

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Тиллерсон назвал ракетный удар по сирийскому аэродрому соразмерным ответом

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Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что ракетный удар, нанесённый ВМС США по аэродрому "Аш-Шайрат", стал соразмерным ответом на действия сирийских властей, применивших химическое оружие против мирного населения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, сегодня рано утром более полусотни ракет было выпущено с находящихся в Средиземном море американских военных кораблей в направлении аэродрома в сирийской провинции Хомс. Военные САР уже заявили о том, что в результате удара погибли люди.

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