Соперник Трампа на выборах Марко Рубио похвалил президента за действия в Сирии

По его мнению, Россия не сможет адекватно и справедливо критиковать США за нанесённый ракетный удар.

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио похвалил своего недавнего соперника по президентской гонке Дональда Трампа за его решительные действия в Сирии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Произошедшее он расценил не просто как посыл Башару Асаду, а как действие, которое значительно ослабляет возможности сирийских властей осуществлять химические атаки.

При этом ещё до того, как США нанесли ракетный удар по аэродрому в провинции Хомс, с которого, как считается, и взлетали сирийские самолёты с химическим оружием, Рубио на своей странице в "Твиттере" разместил два сообщения. Первое из них содержало фотографию сирийца с двумя младенцами на руках и подпись: "Что-то должно произойти". Во втором сенатор привёл цитату из Библии: "Будьте уверены в этом: грешники не останутся безнаказанными".

"Be sure of this: The wicked will not go unpunished" Proverbs 11:21 #SyriaChemicalAttack — Marco Rubio (@marcorubio) 7 апреля 2017 г.

По мнению Рубио, Россия не сможет адекватно и справедливо критиковать США за нанесённый ракетный удар, поскольку Москва поддерживала Башара Асада, который несёт ответственность за гибель мирных жителей во время химической атаки.