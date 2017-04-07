Тиллерсон обвинил РФ в невыполнении соглашения о ликвидации химоружия в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не выполнила соглашение о ликвидации сирийского химического оружия от 2013 года.

Российская сторона, по его словам, "либо потворствовала, либо была некомпетентна в своей способности выполнить соглашение", пишет агентство AFP.

#BREAKING US Secretary of State Tillerson says Russia has failed in its responsibility — AFP news agency (@AFP) 7 апреля 2017 г.

Госсекретарь отметил, что Соединённые Штаты с большой долей вероятности могут предполагать продолжение использования сирийскими властями нервно-паралитического газа зарин.

Напомним, ранее Тиллерсон заявил, что нанесённый по Сирии ракетный удар является "пропорциональным".