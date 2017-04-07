Тиллерсон обвинил РФ в невыполнении соглашения о ликвидации химоружия в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не выполнила соглашение о ликвидации сирийского химического оружия от 2013 года.
Российская сторона, по его словам, "либо потворствовала, либо была некомпетентна в своей способности выполнить соглашение", пишет агентство AFP.
#BREAKING US Secretary of State Tillerson says Russia has failed in its responsibility— AFP news agency (@AFP) 7 апреля 2017 г.
Госсекретарь отметил, что Соединённые Штаты с большой долей вероятности могут предполагать продолжение использования сирийскими властями нервно-паралитического газа зарин.
Напомним, ранее Тиллерсон заявил, что нанесённый по Сирии ракетный удар является "пропорциональным".
JUST IN: Pentagon releases video of US cruise missile launch against Syrian airbase pic.twitter.com/Qbpoddhw1k— Jon Passantino (@passantino) 7 апреля 2017 г.
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