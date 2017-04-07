Пентагон распространил видео ракетной атаки на сирийский аэродром

Министерство обороны США опубликовало видео, как ракеты "Томагавк" взлетают с кораблей и направляются в сторону сирийского аэродрома "Шайрат" в провинции Хомс.

JUST IN: Pentagon releases video of US cruise missile launch against Syrian airbase pic.twitter.com/Qbpoddhw1k — Jon Passantino (@passantino) 7 апреля 2017 г.

Напомним, приказ об ударе, по находящемуся под контролем правительственных сил Сирии объекту, отдал президент США Дональд Трамп. Этот шаг, по его словам, стал ответом на применение химического оружия военными САР против мирного населения. Власти Сирии назвали действия Вашингтона актом агрессии и заявили о гибели людей в результате ракетного удара.