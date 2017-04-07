CNN: На аэродроме, ставшем целью американских ракет, находились россияне

Ранее сирийские военные заявляли о том, что в результате ракетного удара погибли люди.

На аэродроме "Шайрат" в провинции Хомс, по которому сегодня рано утром американские военные нанесли ракетный удар, находились россияне. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала CNN.

При этом ни число, ни род занятий российских граждан, которые оказались на аэродроме, не уточняется. Нет данных и об их судьбе. Ранее сирийские военные заявляли о том, что в результате ракетного удара погибли люди, однако никакой конкретики эти сообщения не содержали.

Напомним, находящиеся в Средиземном море американские корабли выпустили более полусотни ракет в направлении сирийской авиабазы, с которой, как утверждает Запад, взлетали самолёты с химическим оружием на борту.