После удара по Сирии однопартиец Трампа обвинил его в нарушении Конституции США

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол напомнил президенту, что для военных действий необходимо разрешение конгресса.

Решение президента США Дональда Трампа о нанесении ракетного удара по авиабазе в Сирии подверглось критике со стороны его соратника по республиканской партии, сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола. Комментируя атаку, законодатель отметил, что президент нарушил американскую конституцию.

While we all condemn the atrocities in Syria, the United States was not attacked. — Senator Rand Paul (@RandPaul) 7 апреля 2017 г.

— Президенту необходимо разрешение конгресса для военных действий, как того требует конституция, — написал Пол в своём "твиттере".

While we all condemn the atrocities in Syria, the United States was not attacked. — Senator Rand Paul (@RandPaul) 7 апреля 2017 г.

— В то время, как все мы осуждаем злодеяния в Сирии, Соединённые Штаты не подверглись нападению, — добавил сенатор.

По мнению республиканца, прежние случаи вмешательства в дела этого региона не повысили безопасность США. Пол считает, что удар по Сирии "не будет отличаться от них".

While we all condemn the atrocities in Syria, the United States was not attacked. — Senator Rand Paul (@RandPaul) 7 апреля 2017 г.

Утром 7 апреля порядка 70 ракет ракет "Томагавк" были выпущены с находящихся в Средиземном море американских военных кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Военные САР заявили о погибших со своей стороны.