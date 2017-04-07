После удара по Сирии однопартиец Трампа обвинил его в нарушении Конституции США

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После удара по Сирии однопартиец Трампа обвинил его в нарушении Конституции США

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Фото: © REUTERS/David Becker

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол напомнил президенту, что для военных действий необходимо разрешение конгресса.

Решение президента США Дональда Трампа о нанесении ракетного удара по авиабазе в Сирии подверглось критике со стороны его соратника по республиканской партии, сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола. Комментируя атаку, законодатель отметил, что президент нарушил американскую конституцию.

— Президенту необходимо разрешение конгресса для военных действий, как того требует конституция, — написал Пол в своём "твиттере".

— В то время, как все мы осуждаем злодеяния в Сирии, Соединённые Штаты не подверглись нападению, — добавил сенатор.

По мнению республиканца, прежние случаи вмешательства в дела этого региона не повысили безопасность США. Пол считает, что удар по Сирии "не будет отличаться от них".

Утром 7 апреля порядка 70 ракет ракет "Томагавк" были выпущены с находящихся в Средиземном море американских военных кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Военные САР заявили о погибших со своей стороны.

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