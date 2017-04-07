В Охотском море двух китов выбросило на берег штормом

Туши животных обнаружили местные жители в посёлке Октябрьский Усть-Большерецкого района Камчатки.

На камчатский берег Охотского моря сильным течением выбросило туши двух китов. Их обнаружили жители посёлка Октябрьский Усть-Большерецкого района.

Местные жители вызвали полицию, которой сообщили, что когда морских животных выбросило на берег, они, скорее всего, были уже мертвы. К такому выводу очевидцы пришли из-за того, что туши животных оказались сильно повреждены.

Через некоторое время прилив унёс одного кита в море. Спустя непродолжительное время тушу второго животного тоже отнесло от берега.