Сирийские террористы приветствовали ракетные удары США по аэродрому в Хомсе

Признанная в России террористической группировка "Ахрар аш-Шам" высоко оценила ракетный удар, который США нанесли по аэродрому правительственных войск в Сирии.

— Вооружённая оппозиция приветствует любое вмешательство США через хирургические удары, которые будут сдерживать возможности Асада убивать мирных жителей и сократят страдания нашего народа, — говорится в распространённом боевиками заявлении.

Напомним, официальный Дамаск в свою очередь сообщил, что в результате ракетного удара погибли люди (СМИ сообщили по меньшей мере об одном погибшем. — Прим. Лайф), назвал действия американцев актом агрессии.