Daily Mail: США предупредили Россию за полчаса до удара по сирийскому аэродрому

Прямого контакта между лидерами двух стран — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — не было.

Уведомление о готовящемся ракетном ударе по сирийскому аэродрому "Шайрат" американские военные направили своим российским коллегам всего за полчаса до начала операции. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на неназываемый источник.

При этом отмечается, что прямого контакта между лидерами двух стран — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — не было. В момент нанесения удара глава Белого дома принимал на своей вилле "Мар-а-Лаго" во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее подчеркнул, что Вашингтон не счёл необходимым согласовывать проведение военной операции с Кремлём.