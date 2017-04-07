СМИ сообщают о начале наступления ИГИЛ после американских ударов

Боевики начали штурмовать контрольно-пропускные пункты Сирийской арабской армии вблизи стратегического города Аль-Фуркалас.

Боевики террористической группировки ИГИЛ* перешли в наступление сразу после того, как американские ВМС нанесли удар по аэродрому правительственных сил Сирии Шайрат. Об этом сообщает портал Al-Masdar, ссылаясь на слова собственного военного источника в регионе.

— Получив известие о ракетных ударах, боевики начали штурмовать контрольно-пропускные пункты Сирийской арабской армии вблизи стратегического города Аль-Фуркалас, — отмечает портал.

Пока боевики не сумели извлечь какой-либо выгоды из проводимой операции, но без необходимой поддержки с воздуха ситуация может ухудшиться в ближайшие часы.

° Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.