Путин считает американский удар по Сирии попыткой отвлечь мир от жертв в Ираке

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Путин считает американский удар по Сирии попыткой отвлечь мир от жертв в Ираке

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Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин считает, что удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС США — это попытка Вашингтона отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке, — заявил Песков.

Сегодня ночью с кораблей ВМС США было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. В свою очередь в САР сообщили, что эта база пользовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.

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