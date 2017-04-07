Путин считает американский удар по Сирии попыткой отвлечь мир от жертв в Ираке

Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин считает, что удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС США — это попытка Вашингтона отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

JUST IN: Pentagon releases video of US cruise missile launch against Syrian airbase pic.twitter.com/Qbpoddhw1k — Jon Passantino (@passantino) 7 апреля 2017 г.

— Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке, — заявил Песков.

Сегодня ночью с кораблей ВМС США было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. В свою очередь в САР сообщили, что эта база пользовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.