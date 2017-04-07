Песков: Удар по Сирии наносит существенный урон отношениям между РФ и США

Такое мнение президента Владимира Путина озвучил сегодня журналистам пресс-секретарь главы государства.

Удар ракетами США по Сирии наносит существенный урон российско-американским отношениям, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Такое мнение президента РФ Владимира Путина озвучил сегодня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот, создаёт серьёзное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Песков подчеркнул, что президент США Дональд Трамп ранее провозгласил борьбу с терроризмом как одну из главных задач во время своей предвыборной кампании.

Напомним, США сегодня выпустили более 50 ракет "Томагавк" в направлении сирийского аэродрома Шайрат. По последним данным, в результате погибло пять человек, семеро ранены. Также сообщалось о жертвах среди мирного населения.