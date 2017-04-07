Песков: Путин считает атаку на базу в Сирии агрессией против суверенной страны

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Песков: Путин считает атаку на базу в Сирии агрессией против суверенной страны

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин считает атаку США на объекты в Сирии агрессией против суверенного государства. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причём под надуманным предлогом, — сказал Песков.

Напомним, сегодня с кораблей ВМС США выпустили более 50 ракет "Томагавк" в направлении сирийского аэродрома Шайрат. По последним данным, в результате погибло пять человек.

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