Двое россиян пытались вывезти рог носорога стоимостью около 10 млн

Двое россиян пытались вывезти более 2,5 кг рогов носорога через границу в Приморском крае. Однако злоумышленники были задержаны сотрудниками таможенного поста.

Стоит отметить, что один из мужчин пытался вывезти рога стоимостью около 10 миллионов рублей, спрятав их в рукавах куртки, а также на поясе на талии под одеждой.

— Общий вес товара составил более 2,5 кг. Эксперты оценили товар на 9 млн 886 тыс. рублей, что является крупным размером, — сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

По данному факту завели два уголовных дела.