Двое россиян пытались вывезти рог носорога стоимостью около 10 млн

Читайте также

Двое россиян пытались вывезти рог носорога стоимостью около 10 млн

196

Двое россиян пытались вывезти более 2,5 кг рогов носорога через границу в Приморском крае. Однако злоумышленники были задержаны сотрудниками таможенного поста.

Стоит отметить, что один из мужчин пытался вывезти рога стоимостью около 10 миллионов рублей, спрятав их в рукавах куртки, а также на поясе на талии под одеждой.

— Общий вес товара составил более 2,5 кг. Эксперты оценили товар на 9 млн 886 тыс. рублей, что является крупным размером, — сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

По данному факту завели два уголовных дела.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!