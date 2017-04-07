Москвичка спасла трёх котов, выброшенных хозяином из окна высотки

Два дня назад в Москве в Игарском проезде неизвестные выбросили с 14-го этажа четырёх котов. Одно из животных упало на дерево и с повреждениями смогло убежать.

По словам соседей, пьяные мужчины после того, как выбросили котов, вышли на улицу и палками продолжали избивать животных.

Соседка увидела в окно трёх котов, которые лежали на земле в луже крови, и забрала животных домой, положив в коробку. Уже в квартире она оказала животным первую медицинскую помощь и обратилась в соцсети к людям с просьбой дать совет, как поступить. Через несколько минут ей позвонила волонтёр Инна Денисова и сообщила, что выезжает на место происшествия, чтобы помочь животным.

— Моя подруга в социальных сетях написала пост, который я заметила сразу. Она написала о том, что в её доме выбросили из окна 14-го этажа четырёх кошек и потом били палками. Я сразу приехала на место. Кошки лежали без движения, но живые. Одна кошка упала на дерево, но потом убежала, и её так и не нашли. Остальные три кота были без движения, они не могли ни стоять, ни двигаться. Мы положили их в машину и сразу повезли в больницу. Был сделан рентген, который зафиксировал множественные переломы и повреждения. Их срочно нужно было оперировать. Мы написали пост о сборе средств. Почти сразу собралась необходимая сумма, и мы перевезли котов в частную клинику. Сейчас их состояние стабилизировалось, но травмы очень тяжёлые, — рассказала Инна Лайфу.

Жители столицы собрали необходимую сумму, и девушка отвезла пострадавших животных в клинику. Коты Шпротинка, Гагарин и Рыжик были экстренно прооперированы. Ветеринары диагностировали у животных множественные рваные раны, ушибы и переломы.

— Все три кошки поступили в тяжёлом состоянии. После проведённого обследования у Шпротинки, Гагарина и Рыжика были диагностированы множественные переломы. Также все кошки были контужены. Им были проведены операции. Сейчас они стабильны и их жизни ничего не угрожает.

— Но сейчас все пострадавшие животные очень боятся людей и к себе не подпускают. У них сильный стресс, и понадобится очень много времени, чтобы они реабилитировались, — рассказала Татьяна.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Личности живодёров пока установить не удалось. По словам соседей, хозяин животных умер некоторое время назад, а выбросили из окна животных родственники умершего.