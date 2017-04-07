Армия САР успела эвакуировать большинство самолётов до удара США по базе в Хомсе

Правительственные войска успели эвакуировать большинство самолётов ещё до удара крылатыми ракетами, которые были выпущены с кораблей ВМС США в Средиземном море. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

По данным СМИ, самолёты были переброшены на другую базу. При этом те, которые остались на аэродроме Шайрат, получили повреждения. Однако пока не сообщается, какие именно воздушные машины были повреждены.

В свою очередь губернатор провинции Хомс Талал Барази пообещал, что база будет восстановлена уже в ближайшее время. Правительственные войска пользовались аэродромом для борьбы с боевиками ИГИЛ*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.