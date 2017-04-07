Член ГД: Трамп, видимо, собрался за премией мира

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов заявил, что Дональд Трамп собирается претендовать на премию мира, которую в своё время получил его предшественник Барак Обама. Об этом он сказал, комментируя удар США по авиабазе в Сирии. Он подчеркнул, что данный поступок — в духе администрации США.

— Мы можем сказать, что сейчас химоружия у правительственных войск нет. У меня такое ощущение, что в тот костёр, который горит на территории Сирийско-Арабской Республики, они решили подбросить своих дровишек в виде 59 крылатых ракет "Тамагавк". И даже я буду хлопать в очередной раз в ладоши и кричать "Вай!", когда этот костёр перекинется на соседние страны. Россия вместе со всем мировым сообществом должна осудить эти необдуманные действия администрации США. У меня сложилось впечатление, что новый президент США, в духе Барака Обамы, собрался за Нобелевской премией мира, — сказал Красов.

По словам члена Госдумы, США сейчас пытаются предстать перед всеми в качестве мирового жандарма. Также он подчеркнул, что слова Трампа о призыве кровопролития в Сирии не соответствуют действительности.

— Сирийско-Арабская Республика ведёт очень кровопролитную борьбу с теми террористами, которые находятся сейчас на их земле. Являются одними из основных действующих защитников своей земли. Скажем так, принижать боевые возможности, а именно так поступили Соединённые Штаты Америки, — играть на руку международному терроризму. США в очередной раз открывает своё истинное лицо. Мне кажется, что именно необдуманные действия США привели к появлению таких террористических организаций, как "Аль-Каида", ИГИЛ, "Джебхад-ан-нусра"*.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.