Слуцкий заявил, что удар США по Сирии — это попытка сместить Асада

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Слуцкий заявил, что удар США по Сирии — это попытка сместить Асада

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Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Соединённые Штаты любой ценой пытаются отобрать власть у президента Сирии Башара Асада.

— Нанесение ракетного удара США по базе в Хомсе говорит лишь о желании США сместить Асада любой ценой, — отметил Слуцкий.

Напомним, что США нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат, который использовался для борьбы с боевиками ИГИЛ*. В результате случившегося погибло как минимум пять человек.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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