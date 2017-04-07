В КПРФ заявили, что удар по Сирии — это проявление истинного лица власти США

В КПРФ считают, что удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС США по аэродрому в Хомсе — это проявление истинного лица американской власти. Об этом сообщил зампред фракции Николай Коломейцев.

— Мы стали свидетелями истинного лица американской власти. По нашему мнению, это акт агрессии... КПРФ настаивает на скорейшем принятии официальных заявлений и рассмотрении вопроса в Совете Безопасности ООН, — отметил Коломейцев.

Напомним, с кораблей ВМС США было выпущено более 50 крылатых ракет. По последним данным, при ударе по аэродрому в Хомсе погибло пять человек и семь пострадали.