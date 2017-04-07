Под Иркутском вандалы разгромили кладбище

В деревне Касьяновке Черемховского района неизвестные разрушили более 50 захоронений.

Сломанные памятники и оградки обнаружили местные жители. Вандалы вывернули многие надгробия из земли, раскололи, повалили, некоторые испачкали краской.

— Здесь похоронены многие ветераны Великой Отечественной войны, местные жители, которых односельчане знали и помнят. Это нелюди совершили — бесчеловечный поступок, — поделился местный житель Алексей Н.

Полиция начала проверку по факту надругательства над местом захоронения. Уже установлено, это сделали местные школьники. Трое подростков направлены в ПДН для выяснения обстоятельств и причин, побудивших их на акт вандализма. Известно, что все задержанные — из благополучных семей и раньше в поле зрения правоохранителей не попадали.