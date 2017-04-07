Опубликован трейлер бурятской версии "50 оттенков серого"

В размещённом на "Ютубе" видео актёры занимаются сексом в машине у памятника Ленину.

В Бурятии сняли аналог нашумевшего американского эротического фильма "50 оттенков серого". Он называется "Бурятский жеребец". Трейлер фильма опубликован на "Ютубе" c пометкой, что сама картина появится "скоро".

Судя по трейлеру, в фильме будут изобиловать БДСМ-сцены. На появившихся кадрах мужчина появляется с голым торсом и плетью, а женщина — в специфическом белье на фоне красной комнаты.

По словам режиссёра картины, она рассказывает историю взаимоотношений мужчин и женщин. Фильм с элементами эротики снимали весь прошлый год в Улан-Удэ.