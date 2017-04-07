Британия полностью поддерживает удар США по базе в Хомсе

Британские власти полностью поддержали удар крылатыми ракетами, выпущенными с кораблей ВМС США по аэродрому Шайрат в Хомсе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель канцелярии премьер-министра Терезы Мэй.

— Британское правительство полностью поддерживает действия США, которые мы считаем адекватным ответом на варварскую химическую атаку, осуществлённую сирийским режимом, и которые направлены на предотвращение дальнейших атак, — отметил представитель британского правительства.

Помимо Британии удар также поддержали и в Саудовской Аравии, в турецком правительстве и в Японии. Ряд стран считает, что этот инцидент "станет вкладом в мир".