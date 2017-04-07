Минобороны Британии: Удар США был спланирован, чтобы не навредить военным РФ

Сегодня ночью Пентагон выпустил по меньшей мере 50 крылатых ракет по базе сирийских правительственных войск в провинции Хомс.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что удар Соединённых Штатов по аэродрому Аш-Шайрат в Сирии крылатыми ракетами "Томагавк" был спланирован таким образом, чтобы не навредить российским военнослужащим.

По предварительным данным, в ходе авиаудара США по Сирии погибло несколько военнослужащих и мирных жителей. Россия уже осудила атаку.