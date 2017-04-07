Минобороны Британии: Удар США был спланирован, чтобы не навредить военным РФ

Читайте также

Минобороны Британии: Удар США был спланирован, чтобы не навредить военным РФ

5013

Фото: ©REUTERS/Oscar Sosa

Сегодня ночью Пентагон выпустил по меньшей мере 50 крылатых ракет по базе сирийских правительственных войск в провинции Хомс.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что удар Соединённых Штатов по аэродрому Аш-Шайрат в Сирии крылатыми ракетами "Томагавк" был спланирован таким образом, чтобы не навредить российским военнослужащим.

По предварительным данным, в ходе авиаудара США по Сирии погибло несколько военнослужащих и мирных жителей. Россия уже осудила атаку.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!