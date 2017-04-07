Под Смоленском тело женщины сутки пролежало в коридоре поликлиники

Целые сутки тело 51-летней женщины пролежало в поликлинике, пока наутро его не нашёл невролог около своего кабинета.

Утром 5 апреля жительница Гагарина пришла на приём к кардиологу. Женщине стало плохо, и она присела у кабинета невролога, чтобы не упасть в обморок прямо в коридоре. Спустя некоторое время у пациентки остановилось сердце.

Сама поликлиника работает до восьми часов вечера. Никто из врачей, когда уходил, не заметил обездвиженное тело женщины на стуле.

По данному факту региональный Следственный комитет уже проводит проверку на предмет халатности врачей. На опросе врач-невролог, у чьего кабинета обнаружили утром тело, заявил, что, когда он уходил с работы, женщины около своего рабочего места он не видел.