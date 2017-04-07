Володин считает, что удар США по Сирии обеспечил передышку боевикам ИГИЛ

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Володин считает, что удар США по Сирии обеспечил передышку боевикам ИГИЛ

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Фото: ©РИА Новости / Владимир Федоренко

Удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС США по базе Шайрат в Хомсе фактически обеспечил передышку боевикам ИГИЛ*, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— ИГИЛ сейчас рукоплескает США, которые фактически ему обеспечили передышку и укрепление. Ведь все шаги, до этого предпринимаемые по Сирии Россией и теми, кто эти шаги поддерживал, теми же США, которые были в этом диалоге, были направлены на уничтожение именно террористического государства, и именно борьба с террором была целью всех этих шагов, — считает спикер Госдумы.

Кроме того, Володин отмечает, что удар является фактом агрессии со стороны американских властей, причём под надуманным предлогом.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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