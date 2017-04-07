11-летний мальчик покончил с собой после шутки своей девушки

13-летняя подруга юного американца инсценировала своё самоубийство в Интернете с помощью друзей.

11-летний Тиссен Бенц из Мичигана покончил жизнь самоубийством из-за того, что его подруга инсценировала собственную смерть. Девушка парня, которой всего 13, неудачно пошутила, попросив своих друзей написать в соцсетях, что она действительна умерла. Это так огорчило мальчика, что он решил покончить с собой, сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла ещё в марте, однако накануне стало известно, что ребёнок погиб из-за пранка.

Мама мальчика Госс рассказала, что её сын был спортивным, смешливым, дружелюбным ребёнком. Она никогда не видела девочку, из-за которой умер её сын. Поскольку девочка несовершеннолетняя, наказания она, скорее всего, не понесёт, но мама Тиссена хочет взглянуть ей в глаза.

— Я очень зла, — говорит она. — Да, они очень молоды, но мне кажется, что, когда тебе 13, ты в состоянии понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Это не должно пройти просто так. Она должна ответить за свою ужасную шутку по закону.