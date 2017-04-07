По подозрению в совершении теракта ищут граждан Марокко и Саудовской Аравии

МВД распространило информацию о розыске двоих организаторов терактов в Санкт-Петербурге и в других городах России — ими оказались двое боевиков организации "Джебхат ан-нусра"*.

По данным Лайфа, за организацию теракта правоохранители ищут четырёх человек, личности двоих уже установлены — ими оказались гражданин Саудовской Аравии Ильнус Абу Кемер, а также гражданин Марокко Абу Узул Аль Масафи (имена изменены в интересах следствия). Про Ильнус Абу Кемера известно, что он родился в городе Бамшуне Саудовской Аравии, там же он познакомился с вербовщиками "Джебхат ан-нусры" и выехал на территорию Турции в лагерь военной подготовки.

Второй подозреваемый организатор — Абу Узул Аль Масафи из города Марракеш в Марокко. Он также последние годы проходил подготовку в турецком лагере боевиков "Джебхат ан-нусры". В данный момент организаторы сами могут находиться на территории России, перемещаются лидеры ячейки "Джебхат ан-нусры" по поддельным документам. Следствию предстоит установить ещё двоих подозреваемых, а пока Ильнус Абу Кемер и Абу Узул Аль Масафи объявлены в розыск. Их ориентировки направлены во все профильные управления ФСБ и МВД.

Напомним, теракт в метро Петербурга произошёл 3 апреля. В результате погибло 13 человек, ещё более 70 пострадало.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.