Захарова: Удар США по Сирии — это попытка отвлечь внимание от Мосула

По её мнению, Пентагон заранее готовил эту атаку, а ситуация в Идлибе была использована только как повод.

Удар крылатыми ракетами США по военному аэродрому в сирийском Хомсе — это попытка Вашингтона отвлечь внимание от критической ситуации в Мосуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ.

— Несомненно, что военная акция США — это попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа, — отметила она.

Захарова назвала очевидным, что удар крылатыми ракетами в США готовили заблаговременно.

— Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы, — отметила представитель МИД РФ.