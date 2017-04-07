СК РФ возбудил уголовные дела по новым обстрелам Донбасса

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СК РФ возбудил уголовные дела по новым обстрелам Донбасса

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СК РФ возбудил ряд уголовных дел по новым обстрелам жителей Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что силовики выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц и неоднократно стреляли из тяжёлых видов вооружения калибра не менее 122 мм по объектам гражданской инфраструктуры.

Петренко отметила, что в результате обстрелов погибли трое мирных жителей, разрушено более 25 объектов.

— Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК России возбуждён ряд уголовных дел по фактам продолжающихся обстрелов населённых пунктов юго-востока Украины по ст. 356 УК РФ ("Применение запрещённых средств и методов ведения войны"), — отметила Петренко.

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