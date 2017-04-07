СК РФ возбудил уголовные дела по новым обстрелам Донбасса

СК РФ возбудил ряд уголовных дел по новым обстрелам жителей Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что силовики выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц и неоднократно стреляли из тяжёлых видов вооружения калибра не менее 122 мм по объектам гражданской инфраструктуры.

Петренко отметила, что в результате обстрелов погибли трое мирных жителей, разрушено более 25 объектов.

— Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК России возбуждён ряд уголовных дел по фактам продолжающихся обстрелов населённых пунктов юго-востока Украины по ст. 356 УК РФ ("Применение запрещённых средств и методов ведения войны"), — отметила Петренко.